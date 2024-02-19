За добу російська армія втратила понад 1200 військових і літак – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 1290 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 лютого.

Українське командування оцінює загальні втрати російської армії в близько 403 720 військових.

Генштаб також наводить дані про втрати російської техніки:

6 498 танків (+11 за останню добу)

12 232 бойових броньованих машин (+34)

9 733 артилерійські системи (+24)

986 реактивних систем залпового вогню (+2)

674 засоби протиповітряної оборони

336 літаків (+1)

325 гелікоптерів

7 460 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+11)

1 898 крилатих ракет

25 кораблів

1 підводний човен

12 767 автомобілів і автоцистерн (+31)

1 545 одиниць спеціальної техніки (+5)

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомив, що напередодні українські війська збили російський винищувач Су-34.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».