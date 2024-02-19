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За добу російська армія втратила понад 1200 військових і літак – Генштаб ЗСУ

Знищені російські танки поблизу Богородичного на Донеччині, лютий 2024 року
Знищені російські танки поблизу Богородичного на Донеччині, лютий 2024 року

Російські війська втратили близько 1290 людей особового складу за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 19 лютого.

Українське командування оцінює загальні втрати російської армії в близько 403 720 військових.

Генштаб також наводить дані про втрати російської техніки:

  • 6 498 танків (+11 за останню добу)
  • 12 232 бойових броньованих машин (+34)
  • 9 733 артилерійські системи (+24)
  • 986 реактивних систем залпового вогню (+2)
  • 674 засоби протиповітряної оборони
  • 336 літаків (+1)
  • 325 гелікоптерів
  • 7 460 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+11)
  • 1 898 крилатих ракет
  • 25 кораблів
  • 1 підводний човен
  • 12 767 автомобілів і автоцистерн (+31)
  • 1 545 одиниць спеціальної техніки (+5)

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомив, що напередодні українські війська збили російський винищувач Су-34.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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