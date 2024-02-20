Генштаб ЗСУ: втрати Росії наближаються до 405 тисяч військових

Російська армія напередодні втратила близько 1230 людей особового складу за попередню добу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 лютого.

Українське командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабної війни в близько 404 950 військових.

Генштаб також оцінив втрати російської техніки:

6 503 танки (+5 за добу)

12 268 бойових броньованих машин (+36)

9 773 артилерійських систем (+40)

988 реактивних систем залпового вогню (+2)

675 засоби протиповітряної оборони (+1)

337 літаків (+2)

325 гелікоптерів

7 521 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+61)

1 902 крилаті ракети (+3)

25 кораблів і катерів

1 підводний човен

12 805 автомобілів і автоцистерн (+38)

1 551 одиниця спеціальної техніки (+6)

Напередодні командування Повітряних сил і головнокомандувач Олександр Сирський повідомили про збиття російських винищувача-бомбардувальника Су-34 та винищувача Су-35С.

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

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Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».