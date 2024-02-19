Омбудсмен Лубінець: за страту військовополонених «буде суворе покарання»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець прокоментував повідомлення про вбивство російськими військовими українських військовополонених в Авдіївці та селі Веселе.

«Страта військовополонених – грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це тяжкий міжнародний злочин, за який буде суворе покарання», – написав омбудсмен.

Він також закликав світову спільноту звернути увагу на воєнні злочини, які вчиняє Росія. «Для країни-агресора не існує кордонів, де вона зупиниться. Росію зупинить лише сила, згуртованість та страх перед відповідальністю, бо безкарність провокує породження ще більшого зла», – написав Лубінець.

Раніше прокуратура Донецької області повідомила про розслідування інформації про вбивство шести військовополонених ЗСУ в Адвіївці та двох – у селі Веселе. Спікер угруповання військ «Таврія» Дмитро Ліховий у коментарі «Суспільному» заявив, що поки не може ані спростувати, ані підтвердити інформацію про вбивство військовополонених.