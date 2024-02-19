Зниклими безвісти в Україні через війну вважаються 23 тисячі людей – Червоний Хрест

23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти в Україні у результаті російсько-української війни, повідомив Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

«Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) працює, щоби з’ясувати долю 23 тисяч людей, сім’ ї яких не мають звісток від них – або тому, що вони потрапили в полон чи були вбиті, або тому, що зв’язок із ними було втрачено після того, як вони залишили свій дім», – повідомили в організації.

У МКЧХ зауважили, що протягом останніх двох років організація отримала понад 115 тисяч звернень – телефоном, через онлайн-форми, листами чи особисто – від сімей у Росії й Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.

Станом на січень Червоний Хрест допоміг восьми тисячам родин отримати інформацію про долю чи місце перебування їхніх зниклих безвісти близьких, кажуть в організації.

Від травня 2023 року в Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються. ЗСУ самі в обов’язковому порядку запускають розшук і подають інформацію до реєстру, якщо мають підстави вважати військового зниклим безвісти або полоненим.

У жовтні 2023 року заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко повідомляв, що у пошуку перебувають понад 26 тисяч людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

Як повідомляв Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.