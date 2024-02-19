Країни ЄС будуть наступними, якщо Путін переможе в Україні – Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі попередила про небезпеку російської агресії проти інших європейських країн, якщо Україна програє війну.

«Така природа Росії, що вона не зупиняється, якщо її не зупинити», – сказала глава грузинської держави в інтерв’ю агентству DPA на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

«Європейці мають хвилюватися… Україна сьогодні справді бореться за захист європейської безпеки, а українці гинуть за інших європейців», – сказала Зурабішвілі.

Вона також наголосила, що дискусії про російську зброю, яка може бути використана проти супутників у космосі, показали, що географія більше не грає ролі.

США працюють над планом відповіді на «загрозу нацбезпеці» через розробку Росією зброї проти супутників, повідомив голова комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер.

За словами Тернера, ця загроза є «дуже серйозною», але він не зміг ані підтвердити, ані заперечити, що вона пов’язана з намірами РФ вивести в космос ядерну зброю, про що раніше повідомляли американські ЗМІ.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося два роки тому, 24 лютого 2022-го. За цей час російські військові змогли майже повністю окупувати Луганську область, значну частину Донецької області, а також частини Запорізької та Херсонської областей. Також під їхнім контролем перебуває невеликий район у Харківській області. Крім окупованих ще у 2014 році Донецька та Луганська, Росія не втримала контроль над жодним обласним центром, хоча в перший тиждень вторгнення окупувала Херсон. Це місто було звільнене українськими військовими в листопаді 2022 року.