США пов’язують загрозу безпеці зі зброєю РФ проти супутників – Білий дім

Загроза безпеки, про яку раніше заявив Конгрес США, стосується протисупутникової зброї, що розробляється Росією. Про це на брифінгу у Вашингтоні повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.



За його словами, поява російської протисупутникової зброї викликає занепокоєння, але поки що не становить безпосередньої загрози, оскільки перебуває на стадії розробки.



Білий дім аналізує наявну інформацію. Президент Сполучених Штатів Джо Байден запросив пряму дипломатичну взаємодію з Москвою, зазначив Кірбі.



Він наголосив, що США не мають наміру порушувати міжнародні угоди про заборону на розміщення зброї в космосі.

Раніше, 14 лютого, голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер закликав адміністрацію президента Джо Байдена розсекретити інформацію про серйозну загрозу безпеці Сполучених Штатів, щоб США та їхні союзники змогли відкрито обговорити, як реагувати на цю загрозу.

Тернер надіслав усім членам Конгресу листа, у якому повідомив, що його комітет має секретну інформацію про «дестабілізаційні військові можливості» неназваної іноземної держави.

CNN із посиланням на джерела стверджує, що ця інформація може бути повʼязана з Росією. Джерела CNN стверджують, що йдеться про «дуже чутливу» інформацію. Одне з джерел зазначило, що дані викликають велике занепокоєння і що відомо про загрозу стало зовсім недавно. Подробиць характеру можливої загрози не наводиться.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон заявив, що інформація, яка надійшла від Тернера, не має такого характеру, щоб стати причиною для паніки.



Москва повідомлення Білого дому про розробку Росією протисупутникової зброї поки що не коментувала. Минулого тижня представник Кремля Дмитро Пєсков не став відповідати на запитання журналістів щодо можливих планів Росії розмістити у космосі ядерну зброю.