Білий дім збере керівництво Конгресу для обговорення загроз нацбезпеці — Салліван

Білий дім 15 лютого планує повести зустріч із провідними членами Палати представників, які опікуються питаннями безпеки й оборони, для обговорення ситуації на тлі заяв керівника розвідкомітету Майка Тернера про «серйозну загрозу нацбезпеці США».

«Все, що я можу вам сказати, я зосереджений на тому, щоби 15 лютого зустрітися з ним (конгресменом Тернером – ред.) та провести обговорення з ним, а також іншими членами Палати представників», – повідомив під час брифінгу радник президента США Джейк Салліван, який не розкрив змісту загрози.

Він уточнив, що йдеться про зустріч із частиною представників так званої «Банди восьми», до якої входять лідери обох партій та керівники розвідкомітетів у Сенаті й Палаті представників США. Тобто, 15 лютого, за словами Саллівана, відбудеться зустріч з чотирма представниками саме нижньої палати.

«Я не можу зараз розкрити більше деталей з цієї трибуни», – зазначив радник Байдена у відповідь на запитання журналістів щодо характеру загрози.

Раніше, 14 лютого, голова комітету у справах розвідки Палати представників Конгресу США республіканець Майк Тернер закликав адміністрацію президента Джо Байдена розсекретити інформацію про серйозну загрозу безпеці Сполучених Штатів, щоб США та їхні союзники змогли відкрито обговорити, як реагувати на цю загрозу.

Тернер надіслав усім членам Конгресу листа, у якому повідомив, що його комітет має секретну інформацію про «дестабілізаційні військові можливості» неназваної іноземної держави.

CNN із посиланням на джерела стверджує, що ця інформація може бути повʼязана з Росією. Джерела CNN стверджують, що йдеться про «дуже чутливу» інформацію. Одне з джерел зазначило, що дані викликають велике занепокоєння і що відомо про загрозу стало зовсім недавно. Подробиць характеру можливої загрози не наводиться.

Журналіст видання Politico Алекс Ворд із посиланням на трьох членів комітету з розвідки Палати представників пише, що конгресмени справді стурбовані отриманою інформацією, проте зазначають, що йдеться про загрозу в довгостроковій перспективі, а не про гостру кризу.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, коментуючи повідомлення Тернера, сказав, що на 15 лютого призначено його зустріч із керівниками комітетів Конгресу, які відповідають за національну безпеку. Він не підтвердив, але й не заперечив наявність серйозної іноземної загрози національній безпеці США.