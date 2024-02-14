США запровадили санкції проти міжнародної мережі, яка постачала американські технології до Ірану

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження обмежень проти міжнародної мережі, яка «забезпечувала купівлю й незаконну передачу чутливих технологій зі США Ірану – в обхід введених раніше санкції проти Тегерана», йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).

«Сьогодні OFAC запровадив санкції проти мережі закупівель, відповідальної за сприяння незаконному експорту товарів і технологій від понад двох десятків американських компаній кінцевим споживачам в Ірані, включно з Центробанком Ірану», – зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що мережа надавала підтримку Корпусу вартових ісламської революції – силам «Кудс» та угрупованню «Хезболла».

«Нелегальні схеми постачання забезпечували надходження в Іран складних технологічних товарів зі США, у тому числі у сфері інформаційної безпеки», – наголосили у відомстві.

Таким чином, санкції США запроваджені проти трьох фізичних осіб й чотирьох установ з Ірану, ОАЕ й Туреччини.

Раніше, 3 лютого, США запровадили санкції проти компаній, які є постачальниками матеріалів і чутливих технологій для програм Ірану з балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів (БПЛА), включаючи безпілотники серії Shahed, якими Росія регулярно атакує Україну.