Сили оборони відбили 21 російську атаку на Мар’їнському напрямку – Генштаб

На фронті протягом попередньої доби відбулося 81 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 лютого. За даними штабу, російські війська завдали семи ракетних та 87 авіаційних ударів, а також здійснили 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та населених пунктах.

Зокрема, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири спроби наступу в районі Синьківки. На Лиманському напрямку російська армія шість разів атакувала підрозділи ЗСУ поблизу Тернів Донецької області та Білогорівки Луганщини.

В напрямку Бахмута українські війська відбили 14 російських атак біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

«В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку окупантів», – йдеться в зведенні.

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Також одну спробу наступу фіксували біля Старомайорського на Новопавлівському напрямку, ще 11 – біля Малинівки та Роботиного на Запоріжжі.

«На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмів», – пише командування.

Генштаб звітує про авіаудари по 10 районах зосередження російського особового складу, пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника. Також ракетні війська вразили кілька російських цілей.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про «надзвичайно важку ситуацію» на кількох частинах фронту, де російські війська зосередили резерви. За його словами, армія РФ «користується затримками в допомозі Україні».