Російські військові обіцяли евакуацію поранених українців – 110-та ОМБр про страту військовополонених

Російська сторона обіцяла провести евакуацію поранених українських військових із опорного пункту «Зеніт», але порушила взяті на себе зобовʼязання, повідомила ввечері 19 лютого 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

«Через повне оточення опорного пункту «Зеніт» було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених. Ворог повідомив координаторам цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а надалі – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося надалі, ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції «Зеніт» родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу», – ідеться в повідомленні.

Російські військові розстріляли українських полонених в Авдіївці та Веселому, щодо цього вже розпочато розслідування, йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури 18 лютого.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством», – розповіли у відомстві.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 лютого заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Напередодні у Білому домі заявили про критичну ситуацію в Авдіївці на Донеччині. Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси. Білий дім вкотре наголосив на необхідності схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні.