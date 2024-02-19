Сирський: Повітряні сили збили два російських винищувачі, які запускали КАБ по позиціях Сил оборони

Українські військові збили два російських літаки, повідомляє командування 19 лютого.

«Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта!» – написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський уточнив, що йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С.

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«Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ», – написав він.

Російська сторона наразі офіційно не коментувала втрати в авіації.

Генеральний штаб вранці 19 лютого повідомляв про збиття російського літака в зведенні про втрати РФ за попередню добу.