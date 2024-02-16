У ДПСУ припускають, що через протест польських фермерів на кордоні затримується гуманітарна допомога

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що через протести і блокування польських фермерів на кордоні, ймовірно, є затримка з пропуском гуманітарної допомоги, яка йде в Україну.

«При тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене також є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають необхідну кількість чи можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх напрямках», – сказав Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, польські протестувальники «скоріше за все, навіть не виокремлюють вантажно-транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну».

На уточнення ведучої щодо того, чи «застрягла» на кордоні гуманітарна допомога, Демченко відповів: «Скоріше за все, так».

Він додав, що блокування продовжується на п’яти напрямках, а в чергах по той бік кордону на даний час перебуває близько 1400 вантажівок.

«Бачимо, що черга збільшується, а кількість перетину кордону вантажівками залишається досить низькою, особливо на напрямку пункту пропуску «Ягодин». Гірша ситуація по пункту пропуску «Шегині», – сказав речник ДПСУ.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Напередодні ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.

Водночас 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.