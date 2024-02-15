Подальша ескалація є вигідною лише Кремлю, а не польським чи українським фермерам: інтерв'ю із послом України в Польщі

Шосту добу польські фермери блокують п'ять пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Цього разу їхній страйк набув агресивніших форм. 11 лютого фермери висипали частину зерна із трьох українських вантажівок, які їхали транзитом до Литви. Також протестувальники палили шини і розкидали гній. За кілька днів аграрії анонсують ще більше посилення блокади. Навіщо фермери йдуть на такі радикальні кроки? В чиїх це інтересах? Та чи вдасться найближчим часом розблокувати кордон? Про це Радіо Свобода поговорило із послом України у Польщі Василем Зваричем.

Кому вигідна ескалація на кордоні?

– 20 лютого польські фермери обіцяють ще більше посилити страйк, погрожують перекрити усі пункти пропуску, під'їзні шляхи до залізничних перевантажувальних станцій і морських портів. Що це означає? Чого вони добиваються такими діями? Яка їхня мета?

Подальша ескалація не буде відповідати ані інтересам польських фермерів, ані інтересам українських, а винятково інтересам Кремля

– Мені важко зрозуміти чого вони добиваються, бо, чесно кажучи, мені здається, що немає в них підстав для того, щоб далі ескалювати ситуацію на кордоні.

І так Європа вся говорить про питання фермерів всієї Європи, всіх різних країн і всі шукають шляхів як покращити ситуацію і врахувати інтереси як українських фермерів, так і європейських фермерів. Тому подальша ескалація не буде відповідати ані інтересам польських фермерів, ані інтересам українських, а відповідатиме винятково інтересам Кремля, на жаль.

І ми це всі повинні розуміти, щоб не допусти подальших якихось не обдуманих дій на кордоні.

Ми всі бачили, які випадки, на жаль, трапляються там з боку польських протестувальників і не хотіли б щоб ці випадки повторювалися.

Я вважаю, що ми здатні шляхом цивілізованого діалогу обговорити всі питання, які нас турбують і знайти ті механізми співпраці, які відповідають нашим спільним інтересам.

Ми можемо доповнювати один одного, а не блокувати. Тим більше, що перед нами перспектива початку передвступних переговорів в ЄС і Україна неодмінно стане членом Євросоюзу, тому ці методи блокад потрібно залишати в минулому.

– Розсипане зерно на кордоні, плакати фермерів, де вони проводять паралелі між сьогоденням і подіями на Волині 1943 року. Градус емоцій дуже піднімається. Як діє польська влада щоб цей градус знизити? І як уникнути подібних провокацій, як це було зі зриванням пломб з вантажівок і висипаним українським збіжжям?

– Це перебільшення, не можна порівнювати ці дві події...

Але, на нашу думку, те, що вчинили польські протестувальники, розсипавши українське зерно, це є правопорушення і вони повинні бути покарані відповідно до чинного польського законодавства.

Ми вдячні польській поліції за те, що вона належним чином відреагувала на наше звернення, за те, що справу відкрила і матеріали вже зібрані, всі допитані, справа передана до прокуратури міста Хелм і сподіваємося, що найближчими днями прокуратура прийме правильне, справедливе рішення.

Ми не можемо допустити тут безкарності, оскільки така безкарність буде породжувати тільки ще більшу агресію, а ми всі зацікавлені, я думаю, і польський уряд і український, пересічні українці, які здивовані тим, що бачать. Ми всі зацікавлені в тому, щоб ситуація стабілізувалася, щоб блокада була знята і щоб ми перейшли в нормальне русло діалогу, як цього вимагають цивілізовані правила і норми Європейського союзу.

Хто насправді дестабілізує європейські ринки?

Поки польські фермери блокують кордон з Україною, російські товари без жодних обмежень входять на європейський ринок

– Українські водії планують дзеркальну акцію протесту на кордоні. Як гадаєте чи варто її проводити, чи це ще більше посилить конфлікт?

– Ми не можемо диктувати як їм це робити, якщо вони вирушили таким чином теж показати свою позицію, це їхнє право. Я впевнений, що з нашого боку не буде жодних агресивних випадів.

Ми уже не одноразово показували те, як ми вміємо правильно протестувати, єдине, що не можемо залишатися осторонь цих процесів, які безпосередньо зачіпають інтереси українських також фермерів.

Я нагадаю, що умови в яких працюють українські фермери не до порівняння з умовами, в яких працюють польські фермери і це потрібно всім нам зрозуміти і ми повинні знову ж таки обʼєднатися навколо нашого спільного ворога, яким є Російська Федерація.

Не забуваймо про те, що поки польські фермери блокують кордон з Україною, російські товари, сільськогосподарська продукція, зерно, без жодних обмежень входить на ринок європейський і тут треба просто правильно поставити питання, що саме дестабілізує європейський ринок, чи дійсно це українські товари.

Я дуже сумніваюся і я думаю, що якщо б аналітично підійти до цієї проблеми, то ми би справді побачили, що найбільше зацікавлена в такій дестабілізації, дестабілізації не тільки ринку, але й дестабілізації єдності європейського союзу і зменшення рівня підтримки для України зацікавлена найбільше Росія.

Ми повинні виступити одним єдиним фронтом для того, щоб максимально обмежити або не допустити потрапляння російських товарів на європейський ринок

Тому тут ми повинні виступити одним єдиним фронтом, в тому числі разом з польськими фермерами, з польським урядом для того, щоб максимально обмежити або не допустити потрапляння російських товарів на європейський ринок, бо ті хто купують російські товари в Європі вони так насправді фінансують подальшу агресивну війну, яку Росія розгорнула не тільки проти України, але й проти всього цивілізованого світу.

І тут, я думаю, нам потрібно обʼєднати наші зусилля, а не створювати якийсь міф, про те, що українські товари створюють якусь загрозу для Європейських споживачів.

Це взагалі, мені здається, нам треба відкидати таку термінологію, оскільки ці українські товари, які потрапляють на європейські ринки вони найвищої якості і без відповідних перевірок, без стандартів якості, очевидно, що українські товари не потрапили б на європейський ринок, до Німеччини, до інших країн Західної Європи. Тому всі ці нарікання на те, що українські товари є якимись гіршими – безпідставні.

– Після парламентських виборів були великі надії на нову владу, але нині ситуація виглядає м'яко кажучи не надто барвисто. Заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак, який був фермером і свого часу влаштовував подібні протести, нині один з тих, хто мав би вирішити проблеми аграріїв. Чи справді є бажання польської влади врегулювати це питання і розблокувати кордон чи це бажання здобувати якісь політичні дивіденди?

– Ми не оцінюємо польський уряд у таких категоріях...

Ми відкриті і готові до співпраці з польським урядом.

Ми бачимо як активно польський уряд працює для того, щоб консолідувати, мобілізувати світ для підтримки України, для підтримки обороноздатності України.

Ми за це дуже вдячні і водночас просимо і закликаємо, зробити все можливе, щоб не дестабілізувати ситуацію на українсько-польському кордоні.

В нас може не залишитися іншого виходу, як застосовувати відповідні дії зі свого боку

Для нас кордон, як я вже неодноразово називав, це кордон життя, і ми повинні це життя плекати і підтримувати.

Тому ми сподіваємося, все ж таки, що разом з польським урядом ми знайдемо ті шляхи, ті механізми, які дозволять стабілізувати ситуацію і не допускати подальшої ескалації. А польським фермерам я б порадив і закликав їх не робити того, про що потім ми всі будемо шкодувати і польські фермери і українська сторона, оскільки в нас може не залишитися іншого виходу як застосовувати відповідні дії зі свого боку.

– Це може бути подання до Європейського суду?

– Я не буду спекулювати на цю тему, просто закликаю всіх вгамувати емоції і почати нормально працювати.