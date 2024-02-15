Блокування кордону Польщею: Зеленський сказав про «порушення принципів солідарності» і згадав про Росію

Президент України Володимир Зеленський ситуацію на українсько-польському кордоні охарактеризував як «очевидне порушення принципів солідарності».

«Нарада щодо прикордонної ситуації з Польщею. Доручив прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою. Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще», – сказав він в своєму відеозверненні.

Він зауважив, що Україна з Польщею мають визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи.

«Щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських. І маємо завжди домовлятися поміж собою – українці й поляки, – щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас», – наголосив він.

Ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили сьогодні польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, обговорювалось зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ та третіх країн до ЄС.

Водночас 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Як повідомляв в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, офіційно польська сторона не повідомила про випадки відкриття проваджень щодо торгівлі українським зерном на території Польщі, яке мало б їхати через країну транзитом.