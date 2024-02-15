Шмигаль обговорив із Туском ситуацію на українсько-польському кордоні

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про розмову з польським колегою Дональдом Туском, головною темою якого була ситуація на кордоні України та Польщі.

«Також обговорили зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ та третіх країн до ЄС. Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни», – написав голова українського уряду в мережі Х.

Раніше цього тижня польські фермери оприлюднили погрози 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Згідно з їхньою заявою, будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Ініціатори акції кажуть, що ці дії мають лише одну мету – «забезпечити продовольчу безпеку країни».

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.