Польща: справу про розсипане українське зерно на кордоні поліція передала прокуратурі

У Польщі справу про розсипане українське зерно на кордоні поліція передала в прокуратуру. Про це Радіо Свобода повідомила речниця Окружної прокуратури Любліна Аґнєжка Кемпка.

За її словами, триває розслідування за двома статтями Кримінально-податкового кодексу – знищення майна та порушення митної безпеки.

«У справі тривають процесуальні дії, прокуратура збирає докази, досліджує документи і відео моніторингу, допитує свідків», – розповіла речниця прокуратури.

За таке правопорушення винних можуть оштрафувати, обмежити свободу на рік або позбавити волі на такий же термін.

Тим часом, три вантажівки, з яких 11 лютого польські фермери висипали зерно просто на дорогу, зараз повертаються в Україну. Про це Радіо Свобода повідомив один з водіїв Вадим Шеретюк.

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11 лютого в поліції польського міста Хелм повідомили, що фермери, які протестували неподалік пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки і висипали з них зерно просто на дорогу. Правоохоронці почали розслідування.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.