Польща не повідомляла про відкриття проваджень щодо торгівлі зерном, яке мало б їхати транзитом – Висоцький

Офіційно польська сторона не повідомила про випадки відкриття проваджень щодо торгівлі українським зерном на території Польщі, яке мало б їхати через країну транзитом. Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

«Український виробник робить якісну продукцію, вона відповідає вимогам, і в даному випадку, через Польщу, вона має їхати транзитом. І в абсолютній більшості випадків певні, що так і є. Про інші випадки, де б відкривалися відповідні провадження, на сьогодні польська сторона нас не повідомляла, тому ми їх не можемо прокоментувати», – каже Висоцький.

Заступник міністра аграрної політики додав, що якщо такі порушення присутні, то ними має займатися відповідна правоохоронна система.

«Ми тільки за відверті розслідування, але, в тому числі з висвітленою відповідною інформацією», – говорить Висоцький.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах. Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.