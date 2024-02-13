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Польща не повідомляла про відкриття проваджень щодо торгівлі зерном, яке мало б їхати транзитом – Висоцький

Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький додав, що якщо такі порушення присутні, то ними має займатися відповідна правоохоронна система
Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький додав, що якщо такі порушення присутні, то ними має займатися відповідна правоохоронна система

Офіційно польська сторона не повідомила про випадки відкриття проваджень щодо торгівлі українським зерном на території Польщі, яке мало б їхати через країну транзитом. Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

«Український виробник робить якісну продукцію, вона відповідає вимогам, і в даному випадку, через Польщу, вона має їхати транзитом. І в абсолютній більшості випадків певні, що так і є. Про інші випадки, де б відкривалися відповідні провадження, на сьогодні польська сторона нас не повідомляла, тому ми їх не можемо прокоментувати», – каже Висоцький.

Заступник міністра аграрної політики додав, що якщо такі порушення присутні, то ними має займатися відповідна правоохоронна система.

«Ми тільки за відверті розслідування, але, в тому числі з висвітленою відповідною інформацією», – говорить Висоцький.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах. Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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