Польські фермери блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, у чергах 1250 вантажівок – ДПСУ

Польські фермери станом на ранок 13 лютого блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, в чергах стоять близько 1250 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Станом на цей момент блокують п’ять пунктів пропуску. Ще вчора до десятої години польські фермери блокували два напрямки: «Ягодин» і «Раву-Руську»… А вже після 10:00 вони відновили блокування «Шегині» й розширили географію своїх дій у напрямках пунктів пропуску «Устилуг» і «Угринів», – сказав Демченко в ефірі телемарафону вранці 13 лютого.

За його словами, станом на ранок на всіх цих пунктах у чергах перебувають «десь 1250 вантажівок, найбільше – навпроти «Ягодина» і «Рави-Руської».

Демченко додав, що це вантажівки, які на території Польщі очікують на можливість перетину кордону в бік України.

«Краща ситуація на пунктах пропуску «Устилуг» і «Угринів». Там практично черги відсутні», – заявив він.

За словами речника ДПСУ, протестувальники пропускають «невеличку кількість вантажівок»: за годину по кожному з напрямків можуть пропускати один, два чи три автомобілі, як у бік Польщі, так і на виїзд із Польщі.

«Усе залежить від організаторів й учасників і їхнього бажання пропустити автомобілі через місця, де вони блокують рух. На щастя, не блокується рух для інших категорій транспорту. Це легкові автомобілі й автобуси, вони вільно перетинають кордон в обох напрямках», – сказав Демченко.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах, висуваючи свої вимоги.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

11 лютого в поліції польського Хелму повідомили, що фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки і висипали з них зерно просто на дорогу. Правоохоронці почали розслідування.