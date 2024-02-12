Польські фермери почали акції протесту ще на двох пунктах пропуску – прикордонники

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні і знову заблокували «Шегині», повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві зауважили, що обмежений рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Зосін – Устилуг» і «Долгобичув – Угринів».

«Сьогодні о 10:10 розпочалися акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін». Протестувальники мають намір пропускати по три вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятися у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

За даними прикордонслужби, також заблокований рух біля пункту пропуску «Долгобичув», де протестувальники мають намір пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

«Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску «Медика – Шегині». Планується пропускати по одній вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту й автобусів акція протесту поширюватися не буде», – йдеться в повідомленні.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати усі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти Європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Напередодні в поліції польського Хелму повідомили, що фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки і висипали з них зерно прямо на дорогу. Правоохоронці почали розслідування.