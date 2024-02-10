ДПСУ: через нову блокаду кордону на території Польщі в черзі перебувають 1300 вантажівок

На території Польщі в черзі перебувають 1300 вантажівок, повідомляє Державна прикордонні служба.

За даними прикордонників, лише за першу добу протестів фермерів на кордоні зібралися великі черги вантажівок – на в’їзд до України на трьох заблокований пунктах пропуску стоїть 300 вантажівок, найбільше в Дорогуську – 650.

Як повідомила Радіо Свобода речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська, пункт пропуску «Медика-Шегині» вночі фермери розблокували, але о 6 ранку блокаду відновили. Пропускають страйкарі по 1 машині в годину, на Гребенному – по 2.

«Кількість, яку пропускають протестувальники, – це по одній, дві чи три вантажівки на годину в обох напрямках… З учасниками блокади ведуть перемовини органи місцевої влади», – сказав в ефірі національного телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, додавши, що, зважаючи на рівень вимог польських фермерів, місцева влада не може їх вирішити.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський 9 лютого приїхав до фермерів на протест. Він наголосив, що таке велике відкриття ринку Євросоюзу для товарів з України вважає помилковим. Також закликав аграріїв якнайшвидше розблокувати кордон і припинити протест, а розмови про вирішення проблем фермерів з вулиці перенести до міністерських кабінетів.

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Державна прикордонна служба 9 лютого повідомила про ускладнений рух на трьох пунктах пропуску – «Медика – Шегині», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ-Ягодин» через протест польських фермерів.

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що польська сторона запевнила: повністю рух не блокуватимуть, зокрема, гуманітарні вантажі мають пропускати безперешкодно.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти Європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.