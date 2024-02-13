Висоцький: Україна очікує «швидкого та об’єктивного» розслідування cправи про розсипане українське зерно у Польщі

Українська сторона очікує розслідування прецеденту з розсипаним українським зерном, який стався 11 лютого поблизу пункту пропуску «Дорогуськ-Яготин» під час блокування кордону польськими фермерами. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.



«Максимально швидкого, об’єктивного та прозорого розслідування відповідного прецеденту. І публічно, з точки зору результату, щоб це дійсно показало, що це неправильний момент, що так продовжувати робити не потрібно…Ми тут наполягаємо знову ж на максимально швидкому, публічному розслідуванні та презентації результатів, в тому числі для нашої країни», – сказав він в ефірі Свобода.Live.



Окрім цього, заступник міністра наголосив, що йдеться також про отримання Україною компенсації за заподіяну шкоду.



«Коли фіксується шкода і винуватий, то автоматично йдеться про те, що шкода має бути відшкодована. Але перед тим має бути підтверджений факт порушення. Тому це само собою передбачається як результат, як наслідок розслідування. Зараз важливо, щоб воно було проведено максимально швидко, завершено всі процесуальні дії. І схвалено юридичне рішення. Воно вже є підставою, в тому числі, для відшкодування», – пояснює Висоцький.

Раніше у польській прокуратурі Радіо Свобода повідомили, що справу про розсипане українське зерно на кордоні розслідують за двома статтями Кримінально-податкового кодексу – знищення майна та порушення митної безпеки.

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11 лютого в поліції польського міста Хелм повідомили, що фермери, які протестували неподалік пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки і висипали з них зерно просто на дорогу. Правоохоронці почали розслідування.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.