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На кордоні з Польщею у чергах стоять близько 3 тисяч вантажівок – ДПСУ

«Учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках», каже Андрій Демченко
«Учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках», каже Андрій Демченко

Польські фермери-протестувальники продовжують обмежувати рух для вантажівок автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава-Руська», «Медика – Шегині», «Зосин–Устилуг», «Долгобичув–Угринів» та «Корчова – Краківець», зазначив в інтерв’ю «Укрінформу» речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, «учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках».

«18 лютого на напрямку «Ягодин» вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Станом на ранок (19 лютого – ред.) на цих шести напрямках сукупно на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, найбільше – на напрямку пунктів пропуску «Ягодин» і «Краківець», – сказав речник.

Він зауважив, що відмічається «суттєве зменшення» кількості вантажних транспортних засобів, які за добу перетинають кордон, особливо у напрямку пунктів пропуску «Ягодин» та «Шегині».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Напередодні ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.

Водночас 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.

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