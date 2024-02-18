Польські фермери заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» – Митна служба

У пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у двох напрямках, не пропускають навіть швидкопсувні, небезпечні та гуманітарні вантажі, повідомляє Державна митна служба України

«На автомобільному напрямку сполучення з 9:00 за київським часом рух вантажівок в обидві сторони повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на під’їзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, відтоді кордон не перетнув жоден ваговоз», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку і без черг».

У Держмитслужбі зауважили, що «анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту наразі жодним каналом комунікацій, у тому числі даними з відкритих публічних джерел, не підтверджується».

«Відповідно до поширених у мережі відео, з полудня 18 лютого польські протестувальники намагалися перешкоджати руху потягів на залізничних коліях у Дорогуську, що може бути фальстартом акції, анонсованої раніше на 20 лютого», – додали у відомстві.

У Держмитслужбі просять врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів доставлення вантажів.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Напередодні ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.

Водночас 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.