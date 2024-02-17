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Митна служба: завтра очікується повне блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

18 лютого очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках.
18 лютого очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

Державна митна служба попереджає, що 18 лютого буде заблоковано рух у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

Як повідомляє у телеграмі пресслужба відомства, очікується повне блокування руху.

«У неділю, 18 лютого, очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту», – йдеться у повідомленні.

У відомстві додають, що станом на сьогодні черга на вʼїзд у пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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Напередодні ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.

Водночас 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.

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