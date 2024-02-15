Польський міністр: переговори з Україною щодо обмежень імпорту агропродукції на завершальному етапі

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі.



За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня.



«Ми хочемо обмежити і контролювати надходження товарів з України, щоб не порушувати стабільність окремих ринків. Також ми прагнемо, щоб ЄС підтримав експорт продовольчих товарів з України до країн, які цього потребують, у різних частинах світу», – заявив польський міністр.



Сьогодні, 15 лютого, понад три години тривала зустріч міністра сільського господарства Польщі з фермерами, які протестують. Аграрії мають багато вимог, але дві головні – скасувати європейські норми «зеленого курсу» і повністю закрити кордон з Україною. Про це повідомляє міністерство сільського господарства Польщі.



Фермери скаржаться на великий надлишок зерна в Польщі, на важке економічне становище, особливо перед посівною. Вони потерпають, зокрема, через неконтрольований, на їхню думку, наплив сільськогосподарської продукції з України.



Міністр сільського господарства Польщі сказав, що повністю закрити кордон неможливо.



«Немає держави, котра має повністю закриті кордони. Може, Північна Корея, може, ще десь», – сказав він, пообіцявши представити інші вимоги фермерів на засіданні Ради міністрів сільського господарства ЄС 26 лютого, а також на засіданні уряду наступного тижня.



«Ми хочемо звести до мінімуму «зелений курс», адаптувати його до очікувань фермерів», – сказав профільний міністр. Також він звернувся до аграріїв з проханням, щоб їхні блокади і протести були менш обтяжливими для суспільства.

Українська сторона наразі не коментувала цю заяву Чеслава Сєкєрського.

Крім польсько-українського кордону, сьогодні епіцентром фермерських протестів був Вроцлав. Там біля воєводської адміністрації палили вогонь, файєри та петарди, вмикали гучні сигнали. Також закидали яйцями представництво Єврокомісії.



Сьогодні з візитом у Варшаві була голова Європейського парламенту Роберта Мецола. Вона зустрілася з прем'єр міністром Польщі Дональдом Туском. Серед іншого, вони обговорювали і питання фермерів.



«Я дуже сподіваюся на розуміння голови Європарламенту і знаю, що не помиляюся, таке порозуміння ми маємо. Не підлягає сумніву, що європейські і польські фермери мусять мати впевненість, що розв’язання, яке ми готуємо, буде для них дружнім і не суперечитиме їхнім основним інтересам. Тут я говорю як про експорт сільськогосподарської продукції з України до Європи, так і про деякі положення «зеленого курсу». Це не просто», – наголосив польський прем’єр.



За його словами, продовольча безпека і проблеми фермерів будуть на порядку денному у Європейській раді в березні.



«Ми мусимо бути об’єднаними і однозначно засудити російську агресію в Україні. Ми знаємо, що можемо це зробити – щоб і підтримати Україну, і захистити наші внутрішні ринки» – сказала після зустрічі з Туском Роберта Мецола.



Ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили сьогодні польський і український прем’єри.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Як повідомляв в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, офіційно польська сторона не повідомила про випадки відкриття проваджень щодо торгівлі українським зерном на території Польщі, яке мало б їхати через країну транзитом.