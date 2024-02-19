Блокада колій, портів і перевантажувальних станцій: польські фермери планують посилити протести

20 лютого у Польщі очікується нова хвиля масових протесті фермерів, блокади доріг відбуватимуться у приблизно ста місцях по всій Польщі. Карту, де буде ускладнений рух транспорту, оприлюднив Інститут економіки сільського господарства.

Крім доріг, протестувальники й надалі блокуватимуть завтра шість пунктів пропуску на польсько-українському кордоні, а також порти і перевантажувальні станції, заявив у коментарі Радіо Свобода керівник незалежної самоврядної профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність» Томаш Обшанський:

«Завтра мають блокувати головно тільки вантажівки. Пропускатимуть одну в годину, так як було раніше. Наскільки знаю, приватний, легковий транспорт блокували вчора, здається, з 10:00 до 16:00. Автобуси пропускатимуть. Кордон далі буде заблокований, приїде значно більше протестувальників з усієї Польщі. Можливе блокування залізничні колії, не знаю чи це вдасться, але є таке оголошення. У планах заблокувати перевантажувальний термінал в Бродах, також буде блокада портів, кількох міст, швидкісних доріг і в’їздів на автостради».

За словами Томаша Обшанського, їхня вимога стосується лише обмеження ввозу сільськогосподарської продукції до Польщі, транзитом товари йти можуть безперешкодно.

«Блокада буде тривати, доки польський уряд не визначить відповідних правил в’їзду сільськогосподарських продуктів з України, але тут не йдеться про звичайних фермерів, а про великі концерни, агрохолдинги, які через польський кордон переправляють свій товар. Або буде введене мито, або будуть впроваджені якісь інші механізми, які дозволять нам це врегулювати, щоб наш ринок стабілізувався. Наразі немає реакції польського уряду і контролюючих служб – ветеринарних, санепідему та інших. Немає жодних даних, як все це працює і скільки заїжджає. Це мають чітко сказати. Тому буде або повна блокада, або впровадять якусь систематизацію цього всього», – сказав Томаш Обшанський.

Інша організація фермерів, які протестують на Підкарпатті, також налаштовані рішуче і вже говорять про заборону транзиту з України. В коментарі Радіо Свобода лідер об’єднання «Підкарпатське ошукане село» Роман Кондрув сказав, що наразі не знає, як конкретно виглядатиме протест, це вирішуватимуть завтра.

«Залежить від того, скільки збереться людей і які вони будуть мати пропозиції. Я не ухвалюю одноосібного рішення, будемо консультуватися, яку форму протесту обрати і як ефективніше про себе заявити. Ми будемо консультуватися з колегами з усієї Польщі, а я представлятиму їхню позиції поліції і місцевій владі. Я відповідаю лише за організацію «Підкарпатське ошукане село», але не відповідаю за інших людей, які приїжджають зі всієї Польщі. Може виникнути екстремальна ситуація, можуть зібратися різні соціальні групи і можуть цілком заблокувати кордон», – сказав Роман Кондрув.

Керівник фермерської організації не виключає, що протест може стосуватися приватного автотранспорту й автобусів.

«Протест – легальний, через наплив технічного збіжжя і олії. Воно далі заїжджає, ми це бачимо, перевантажується без квот, без мита і для нас це не зрозуміло. Українське збіжжя їде туди, де ми продавали, і тепер ми не можемо продати свого. Ваше суттєво дешевше, у вас інші стандарти продукції. Транзит теж блокуємо, для того, щоб Урсула фон дер Ляєн і Брюссель прокинулися і щоби зрозуміли, що ситуація складна на кордоні. «Зелений курс» нам впроваджує ЄС, тому протестуємо на кордоні Шенгену, щоб Євросоюз прокинувся і допоміг нам, польським фермерам, так як допомагає Україні», – додав Роман Кондрув.

За його словами, фермери чекають на кордоні польського прем’єра, міністрів сільського господарства й інфраструктури, щоб вони розв’язали їхні проблеми. «Хай Туск приїде і вирішить цю справу і тоді, можливо, цього протесту тут не буде. Ми звертаємося до прем’єра щоб він якнайшвидше цією справою зайнявся і ці емоції між поляками та українцями вгамував, щоб не було такої ескалації і напруження», – сказав Кондрув.

У Польщі фермери-страйкарі від 9 лютого продовжують блокувати пункти пропуску з Україною, а також дороги й автомагістралі. За словами міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкєрського, нові правила щодо імпорту сільськогосподарської продукції мають бути сформульовані до кінця березня.

Наступні масові протести фермерів заплановані на 27 лютого. Цього дня аграрії анонсують великий марш у Варшаві.