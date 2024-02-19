Кубраков провів розмову з головою Бюро нацбезпеки Польщі через блокування руху пасажирів на кордоні

Міністерство інфраструктури 19 лютого прокоментувало відео в соцмережах, на яких польські протестувальники блокують проїзд автобусів з пасажирами на кордоні України та Польщі.

За повідомленням, міністр Олександр Кубраков «термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту».

Він назвав блокування кордону прямою загрозою безпеці країни, що обороняється, і негативним впливом на протистояння російській агресії.

«Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами», – заявив Кубраков.

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Він додав, що Київ чекатиме на «конкретні дії» польської сторони для недопущення таких ситуацій.

Відомство додає, що заступник міністра Сергей Деркач перебуває на зв’язку із заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем. Деркач назвав найбільш критичною ситуацію на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де повністю припинився рух вантажного транспорту, в тому числі гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо:

«Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами. Вони вимушені чекати у понад 15-ти кілометровій черзі для порожніх на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце», де тимчасово призупинена реєстрація до єЧерги. Таким чином, водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

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Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Напередодні ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.

Водночас 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.