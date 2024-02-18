Перемога України в Чорному морі вирішить проблеми з зерном та вантажоперевезеннями – Сікорський

Відновлення Україною контролю над західною частиною Чорного моря та встановлення «стабільного експортного коридору» дасть змогу «вирішити проблемні питання експорту зерна та вантажоперевезень, які нині затьмарили польсько-українські відносини», зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

«Але так, у нас є дві великі проблеми, пов’язані із зерном і вантажоперевезеннями. І ми з віцепрем’єркою (віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною – ред.) буквально перед тим, як зайти сюди, обговорювали ці питання. Це складно вирішити, тому що це – структурна проблема», – сказав Сікорський.

За його словами, він думав, що ці дві теми будуть «найскладнішими» у переговорах України про членство в ЄС.

«Я думав, що це будуть найскладніші речі для переговорів. І що будуть квоти, перехідні періоди. Замість цього, зі співчуття до України, та, знаєте, під нагальним тиском подій – і це був такий правильний дух – ми прийняли Україну до єдиного ринку без жодних переговорів, без жодних умов та перехідного періоду, і без того, щоб Україна виконувала нормальні критерії щодо стандартів цих вантажівок, використання пестицидів і так далі», – сказав польський міністр.

Він зауважив, що дві польські професії – фермери та вантажоперевізники – тепер «платять найбільшу ціну» за таку загальноєвропейську солідарність.

«І нам потрібно це вирішити, щоб не затьмарювати загальну картину великої польської солідарності з Україною. На горизонті є рішення для них обох – перемога України в Чорному морі. Причина, чому вантажоперевезення є настільки важливими, полягає в тому, що Україна не могла експортувати свої товари морем. Так само і з зерном. Якщо ми дійсно і по-справжньому відновимо контроль України над західною частиною Чорного моря, це також допоможе вирішити ці питання», – вважає Сікорський.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, офіційно польська сторона не повідомила про випадки відкриття проваджень щодо торгівлі українським зерном на території Польщі, яке мало б їхати через країну транзитом.