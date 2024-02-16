Польські фермери заблокували останній доступний для фур пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери 16 лютого розпочали блокаду шостого пункту пропуску «Корчова – Краковець» на польсько-українському кордоні. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

На сьогодні заблоковані всі пункти пропуску, де можуть проїжджати великогабаритні вантажівки з товаром. За попередньою інформацією, блокувати Корчову протестувальники обіцяють до 8 березня.

«За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Корчова», суміжному з українським «Краковець», польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд із Польщі, так і на в’їзд. На в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок. Перешкоджання руху автобусів та легкового транспорту не планується», – інформує Державна прикордонна служба України.

Раніше далекобійники, оминаючи заблоковані раніше переходи, їхали саме сюди.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

Напередодні ситуацію на українсько-польському кордоні обговорили польський і український прем’єри. За словами Дениса Шмигаля, йшлося про зростання обʼєму імпорту, зокрема зернових, з РФ і третіх країн до ЄС.

Водночас 15 лютого міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський заявив, що технічні переговори з Україною щодо запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції на завершальному етапі. За його словами, нові правила мають бути сформульовані до кінця березня. Українська сторона про такі строки не повідомляла.