Генеральна консулка Польщі у Львові вибачилася перед українцями за дії поляків на кордоні

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич вибачилася перед українцями за дії своїх співвітчизників на польсько-українському кордоні. Про це польський дипломат написала на своїй фейсбук-сторінці.

Дзвонкевич пояснила, що з любові до своєї батьківщини не може вдавати, що не бачить «ганебних дій» на кордоні. Вона висловила переконання, що це «не може бути справою» її співвітчизників.

Дипломатка нагадала про події Варшавського повстання 1944 року, про які дізналася в підлітковому віці. Зокрема вона згадала про відмову радянських військ дозволити посадку літаків союзників на підконтрольній їм території.

«Я думала, що так ганебно можуть поводитися лише росіяни. Зрештою, призначена для повстанців допомога, цілковито випадково скинута з цих літаків на околиці Варшави і опинилася в руках німців. Як підліток, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитись, як інші народи стікають кров’ю, що ми, поляки, ніколи чогось подібного б не зробили. А сьогодні що роблять «польські» фермери і перевізники? Не вірю, що це поляки… Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусідньому народу, який воює за свою свободу», – написала Дзвонкевич.

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Вона додала, що її заява стосується не вимог страйкарів, а форми протесту:

«Ганьба і сором. Перепрошую, Україно, яка воює, перепрошую».

Консулка опублікувала фотографію картини, яку їй подарував український художник на знак вдячності за допомогу поляків українцям після повномасштабного нападу Росії на Україну.

20 лютого польській протестувальники протягом дня повністю заблокували рух вантажного транспорту в Польщі і в Україну на шести пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. На кількох пунктах були і затримки пасажирського транспорту. Польські протестувальники у Медиці перекрили залізничну колію і з контейнера висипали кукурудзу, яку везли з України в Німеччину.

На сьогодні польські протестувальники продовжують акцію, пропускають по одній вантажівці на годину. Рух фур повністю заблокований лише на пункті пропуску «Медика-Шегині».