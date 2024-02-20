Проти польського фермера, який виїхав на акцію з прапором СРСР і зверненням до Путіна, порушили справу

Під час акції польських фермерів 20 лютого один із протестувальників у Водзіславському повіті Сілезького воєводства причепив на трактор прапор Радянського Союзу і плакат із закликом до Путіна «навести лад» в Україні та Брюсселі. Поліція Польщі одразу затримала протестувальника і порушила проти нього кримінальне провадження, інформують польські правоохоронці.

Поліція і прокуратура проводять слідчі дії. Протестувальнику загрожує штраф або два роки позбавлення чи обмеження волі за підбурювання до ненависті на підставі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей. На плакаті було написано: «Путіне, наведи лад з Україною і Брюсселем, і з нашими урядовцями».

Керівник МВС Польщі Марчін Кервінський наголосив, що «скандальний плакат, який був поширений, миттєво був знятий».

20 лютого в усій Польщі, а також перед шістьома пунктами пропуску на українсько-польському кордоні тривали акції протесту польських фермерів, до яких долучились і лісники. Перед пунктом пропуску у Медиці група протестувальників перекрила на 15 хвилин залізничну колію і висипала з контейнера кукурудзу, яку везли з України в Німеччину.

Акція протесту польських фермерів триває. На цей час пасажирський транспорт на всіх пунктах пропуску їде без затримання. Вантажівки протестувальники пропускають обмежено ‒ одну на годину.