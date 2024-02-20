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Прикордонники: польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною

Польські фермери блокують дорогу до прикордонного пункту Дорогуськ, Польща, 20 лютого 2024 року
Польські фермери блокують дорогу до прикордонного пункту Дорогуськ, Польща, 20 лютого 2024 року

Польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною, повідомила ввечері 20 лютого українська прикордонна служба.

«Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів й автобусів через пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська». Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках. Також учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску «Зосін-Устилуг». Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п’ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в’їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прикордонників, після 18:00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів й автобусів через пункт пропуску «Долгобичув-Угринів».

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«Водночас протестувальники мають намір продовжувати обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини лише по чотири вантажівки на вʼїзд в Україну та по одній вантажівці – на виїзд з України», – заявили в ДПСУ.

Вдень 20 лютогоукраїнські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Водночас, як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня (або завершити раніше, якщо припинять протест польські фермери).

Раніше сьогодні польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією, висипавши зерно на колію.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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