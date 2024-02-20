Прикордонники: польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною

Польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною, повідомила ввечері 20 лютого українська прикордонна служба.

«Після 17:00 відновився рух легкових автомобілів й автобусів через пункт пропуску «Гребене – Рава-Руська». Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по одній вантажівці в обох напрямках. Також учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску «Зосін-Устилуг». Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п’ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в’їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прикордонників, після 18:00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів й автобусів через пункт пропуску «Долгобичув-Угринів».

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«Водночас протестувальники мають намір продовжувати обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини лише по чотири вантажівки на вʼїзд в Україну та по одній вантажівці – на виїзд з України», – заявили в ДПСУ.

Вдень 20 лютогоукраїнські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Водночас, як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня (або завершити раніше, якщо припинять протест польські фермери).

Раніше сьогодні польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією, висипавши зерно на колію.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.