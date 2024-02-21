ДПСУ: у Польщі триває блокування 6 пунктів пропуску, у чергах – близько 2500 вантажівок

У Польщі на кордоні з Україною триває блокування шести пунктів пропуску – станом на ранок у чергах стоять близько 2500 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, найбільше вантажівок є навпроти Краківця, Ягодина та Рави-Руської.



«Учора ситуація була дещо іншою, тому що польські фермери масштабували свої дії з блокування руху для транспортних засобів. Вони практично унеможливили рух для вантажівок за всіма напрямками, на трьох пунктах – «Устилуг-Зосін», «Угринів-Довгобичів», «Рава-Руська-Гребенне» – вони обмежили рух для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів, які впродовж певного часу не могли перетнути кордон і у бік України, так і в бік Польщі. Поступово після 16:00 і до 18:00 – рух на цих напрямках для легкових автомобілів і автобусів нормалізувався», – розповів Демченко в ефірі національного телемарафону.

Речник ДПСУ додав, що станом на ранок 21 лютого легкові автомобілі та автобуси проїжджають через заблоковані пункти пропуску без проблем, а вантажівки на різних ПП по-різному – одна-дві вантажівки за годину в обох напрямках.

Демченко зазначив, що пункти пропуску з іншими країнами працюють у штатному режимі, але через те, що водії обирають їх як альтернативу, навантаження зростає. За його словами, це спостерігається на кордонах Словаччини та Угорщини.

«Якщо ще кілька тижнів тому черг не спостерігалося, то станом на ранок 21 лютого на території Словаччини навпроти пункту пропуску «Ужгород-Вишнє-Нємецьке» в чергах перебувають майже 600 вантажних транспортних засобів. На території Угорщини навпроти пункту пропуску Тиса очікують на перетин кордону орієнтовно 750 транспортних засобів», – сказав речник ДПСУ, додавши, що інтенсивність руху в цих пунктах пропуску відповідає пропускній спроможності кожного з них.

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Вдень 20 лютого українські прикордонники повідомляли, що учасники страйку в Польщі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Водночас, як повідомляла кореспондентка Радіо Свобода, українські перевізники почали акцію у відповідь перед трьома пунктами пропуску і планують продовжувати її до 15 березня (або завершити раніше, якщо припинять протест польські фермери).

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.