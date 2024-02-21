Лише 10% європейців з 12 країн вірять, що Україна може перемогти Росію – опитування ECFR

У середньому тільки 10% жителів 12 європейських країн вірять, що Україна переможе Росію на полі бою. Найбільш поширеною є думка про те, що війна закінчиться компромісом, свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

«Найбільш оптимістичними країнами є Польща, Португалія та Швеція. Але навіть там лише 17% респондентів вірять, що Україна переможе, а у Швеції 19% вважають, що Росія переможе. Скрізь, крім Польщі та Португалії, перемоги Росії очікують більше, ніж України. В Угорщині – 31%, у Греції – 30%. Але переважна відповідь (в середньому 37 відсотків), полягає в тому, що війна закінчиться врегулюванням», – йдеться у звіті ECFR

Відповідно до опитування, 52% респондентів віддали б перевагу підштовхуванню України до врегулювання, третина опитаних скоріше б підтримали наміри України відвоювати свої території. Найбільша підтримка у цьому питанні серед громадян Польщі, Португалії та Швеції.

За даними звіту, в Угорщині найбільше людей очікують перемоги Росії (31%), також більшість респондентів хочуть підштовхнути Україну до врегулювання (64%).

Аналітики зазначили, що підтримка європейським суспільством України змінювалася: «дослідження ECFR у червні 2022 року показало, що багато європейців виступали за швидке врегулювання, навіть ціною втрати Україною території. Однак через рік наше опитування показало, що успіхи української армії та демонстрація лідерства США змінили сприйняття європейської громадськості. Багато європейців хотіли підтримувати Україну доти, доки Київ не поверне собі всю свою територію. Тепер, після невдалого контрнаступу України і на тлі слабкої підтримки в західних столицях, частина цього оптимізму, схоже, розвіялася».

Опитування на замовлення ECFR європейської громадської думки було проведено в січні 2024 року в 12 європейських країнах: Австрії, Франції, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Нідерландах, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

Водночас в Україні після майже двох років повномасштабного російського вторгнення більшість українців – 89% – вірять в перемогу України, з них 60% безумовно переконані в цьому. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного на початку лютого Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

21 лютого посли країн-членів Євросоюзу узгодили 13-й санкційний пакет проти Росії. У санкційних списках майже 200 осіб і компаній, також передбачені секторальні обмеження, націленні на блокування купівлі «компонентів безпілотників, які потрапляють до російського військового комплексу, а потім на поле бою в Україні. До нього входять кілька російських компаній, а також треті країни», повідомили дипломати у ЄС.

Звіт ECFR базується на опитуванні громадської думки дорослого населення (віком від 18 років), проведеному в січні 2024 року в 12 країнах Європи (Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, і Швеція). Загальна кількість респондентів склала 17 023 особи. Опитування проводилися онлайн Datapraxis і YouGov.