Посли ЄС затвердили черговий пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС затвердили 13-й пакет санкцій проти Росії, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС проти Росії. Має бути опублікований напередодні річниці (російського вторгнення )24 лютого», – написав він у соцмережі Х.

Раніше посадовець ЄС у коментарі Радіо Свобода повідомляв, що 13-й пакет санкцій проти Росії включатиме тільки чорні списки.

«Пакет потрібен до двохріччя (повномасштабної – ред.) війни, часу небагато, тому ЄС пропонує лише індивідуальні санкції, що й зроблять партнери G7. Але в той же час Єврокомісія продовжить працювати над впровадженням секторальних і ухвалених санкцій та боротьбу з їх обходом», – сказав співрозмовник.

Повідомлялось, що Єврокомісія отримала 245 пропозицій щодо нових підсанкційних осіб, з них 160 – компанії і люди, причетні до військового сектора, в тому числі до виробництва безпілотників, боєприпасів та високотехнологічних товарів:

«18 пропозицій стосувалися постачання зброї до Північної Кореї; 10 білоруських компаній і фізичних осіб; серед більш відомих імен – адмірал Чорноморського флоту і губернатор Тульської області».

Читайте також: США 23 лютого оголосять проти РФ нові санкції – через смерть Навального і другу річницю війни в Україні

Днями міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що до 13-го пакету антиросійських санкцій Євросоюз має намір включити обмеження проти виробництва дронів.

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.