Сійярто: санкції ЄС проти Росії є «провальною стратегією», але Угорщина не блокуватиме новий пакет

Запровадження додаткових санкцій Європейського союзу проти Росії не має сенсу і тільки шкодить економіці блоку, але Угорщина не буде накладати на них вето, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто на пресконференції в Брюсселі 19 лютого.

«ЄС продовжує невдалу стратегію», – сказав Сійярто.

Раніше сьогодні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що до 13-го пакету антиросійських санкцій Євросоюз має намір включити обмеження проти виробництва дронів.

«Зараз ми перебуваємо в процесі схвалення 13-го пакета санкцій, зокрема щодо безпілотників. Ми перебуваємо на останніх метрах», – заявила голова МЗС.

Вона наголосила, що санкції проти Росії «необхідно посилювати й надалі».

На думку Бербок, повномасштабне вторгнення в Україну «розбудило Європу від глибокого сну».

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.

Ключовим пунктом 12-го пакету санкцій, схваленого 18 грудня 2023 року, стала поетапна заборона на імпорт російських алмазів. Було також запроваджено додаткові заходи для боротьби з обходом санкцій через треті країни.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.