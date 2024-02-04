13-й пакет санкцій ЄС проти РФ не міститиме нових заборон на імпорт – Reuters

Європейська комісія не додаватиме нових заборон на імпорт у 13-й пакет санкцій проти Росії, повідомляє агенція Reuters із посиланням на неназваних дипломатів ЄС, обізнаних із остаточним змістом документа.

Єврокомісія та країни-члени ЄС прагнуть оголосити про нові обмежувальні заходи до другої річниці вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.

Попри заклики деяких країн ЄС запровадити нові значні заборони, наприклад стосовно російського експорту алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який, очевидно, викличе мінімальні дебати серед держав-членів.

«Будуть сотні списків... юридичних і фізичних осіб. Ніяких гучних назв компаній», – сказав один із дипломатів. Він додав, що пропозиція Єврокомісії, яка може надійти вже цього тижня, також розширить список російських компаній, яким фірми з ЄС не зможуть продавати товари подвійного призначення.

Джерела твердять, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.