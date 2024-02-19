Бербок розповіла, які обмеження ввійдуть до 13-го пакету санкцій проти Росії

До 13-го пакету антиросійських санкцій Євросоюз має намір включити обмеження проти виробництва дронів, йдеться в заяві міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок під час спілкування з журналістами.

«Зараз ми знаходимося в процесі схвалення 13-го пакета санкцій, зокрема щодо безпілотників. Ми знаходимося на останніх метрах», – розповіла глава МЗС.

Вона наголосила, що санкції проти Росії «необхідно посилювати й надалі».

На думку Бербок, повномасштабне вторгнення в Україну «розбудило Європу від глибокого сну».

Міністр зазначила, що «через два роки війни Україна не лише продовжує відстоювати свободу і демократію, а й більш ніж будь-коли просунулась на шляху до вступу до ЄС».

Раніше агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що після ухвалення 13-го пакету санкцій Єврокомісія швидко запропонує 14-й набір санкцій, які можуть включати нові заборони на імпорт.

У Брюсселі вважають, що залишилося небагато питань, щодо яких країни ЄС могли б досягти одностайної згоди, оскільки санкції щодо російського ядерного палива та скрапленого природного газу наразі не розглядаються.

Ключовим пунктом 12-го пакету санкцій, схваленого 18 грудня 2023 року, стала поетапна заборона на імпорт російських алмазів. Було також запроваджено додаткові заходи для боротьби з обходом санкцій через треті країни.