Товарообіг між Росією та ЄС скоротився майже втричі – статистика

Товарообіг між Росією та Євросоюзом у 2023 році скоротився у 2,9 раза порівняно з 2022 роком, випливає зі свіжої статистики європейської агенції Eurostat, на яку звернуло увагу видання РБК.

За підсумками 2023 року Росія продала до країн ЄС товари на суму 50,6 мільярда євро, а ЄС до Росії – на суму 38,3 мільярда євро.

Більшу частину імпорту з Росії до ЄС, як і раніше, становлять нафтопродукти – 29,1 мільярда євро. Європейські країни продовжують закуповувати в Росії трубопровідний та скраплений природний газ, ці товари не потрапили під санкції, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну. При цьому частка російського газу в імпорті ЄС скоротилася: з 40% у 2021 році до 15% у 2023-му.

Також Болгарія, Угорщина, Словаччина та Чехія продовжують купувати російську нафту, поставлену морським шляхом (Болгарія обіцяє припинити це робити в березні 2024 року) та нафтопроводом «Дружба».

Крім нафтопродуктів, країни ЄС закуповують у Росії чорні та кольорові метали, ядерне паливо та добрива. До Росії країни ЄС поставляють фармацевтичну продукцію – близько 23% всього європейського експорту – та інші товари, йдеться переважно про «гуманітарні» постачання.

У відповідь на російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив 12 пакетів санкцій проти Росії. У січні 2024 року видання Politico констатувало, що під санкціями перебувають уже всі великі товари.