Близько половини із 50 танкерів, які потрапили під санкції США з жовтня 2023 року, припинили транспортування нафти з Росії, повідомляє Bloomberg. Це, як пише агентство, підтверджує, що дотримання обмежень посилює тиск на Москву.

За інформацією Bloomberg, після запровадження обмежень вантаж забрали 18 танкерів, з яких дев'ять були човниковими. Ще стільки ж отримували паливо у звичному режимі. Ще сім танкерів простоювали до їх включення до списку санкцій. Інші 21 не завантажували паливо.

Bloomberg зазначає, що за останні два місяці 14 танкерів, які перевозили російську нафту до Індії, або дрейфували, або стояли на якорі у водах на схід від Сінгапуру. Майже половина з них, за інформацією агентства, розвернулися, не діставшись пункту призначення. Крім того, посилення санкцій призвело до того, що від торгівлі російською нафтою відмовилися грецькі танкери, пише агентство.

У грудні США та інші країни «Групи семи» оголосили про посилення заходів контролю за дотриманням цінової стелі на російську нафту, запровадивши обмеження щодо судноплавних компаній, які перевозять сировину з Росії за ціною, що перевищує 60 доларів за барель.

З кінця 2023 року під американські санкції потрапили компанії з ОАЕ, Туреччини та Ліберії, вони керують 50 танкерами, якими володіють російські компанії, зокрема «Совкомфлот».

«Стелю цін» на російську нафту Євросоюз та країни «Групи семи» (G7) запровадили в грудні 2022 року для обмеження доходів Кремля під час війни в Україні. Москва, продовжує активно продавати свою нафту країнам, які не приєдналися до санкцій.

За даними Bloomberg, у 2023 році практично вся російська нафта, постачання якої здійснювалося морем, продавалася за ціною вище від 60 доларів за барель. Для обходу санкцій російські компанії використовують так званий тіньовий флот – ці танкери формально ходять під прапорами країн, які не приєдналися до санкцій, але насправді перебувають у володінні російських компаній.