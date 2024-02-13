Компанії, які є у списку «спонсорів війни», не постачатимуть продукти харчування ЗСУ – ДОТ

Держпідприємство «Державний оператор тилу» не укладатиме угоди на постачання харчування ЗСУ з компаніями, які внесені до списку міжнародних «спонсорів війни» НАЗК. Йдеться також про товари цих виробників, які можуть постачати інші компанії. Про це під час презентації оновлених підходів до закупівлі продуктів для Збройних сил України розповів директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.

«Ми застосовуємо не тільки санкції, які накладені відповідно указами президента України, які прийняті РНБО, але і санкції країн-партнерів: Сполученими Штатами Америки, Канадою, Великобританією, Північною Ірландією, Радою Безпеки ООН та Європейським Союзом», – зазначив Бігунець.

Серед критеріїв перевірки учасників тендерів на доброчесність у Державному операторі тилу назвали також відсутність зв’язків з Білоруссю та Росією.

2 лютого «Державний оператор тилу» оголосив перші закупівлі харчування за новою моделлю. У системі Prozorro опублікували тендери за 11 територіальними секторами. У кожному з них є перелік обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для забезпечення безперервного постачання, а також розширення можливостей для локального бізнесу.

«Ми зробили це для того, щоб розширити конкуренцію і щоб більша кількість учасників могла взяти участь. Оскільки є регіональні гравці, які не готові виходити національно на доставку по всій Україні, але вони можуть досить ефективно виконувати постачання до військових частин на окремих територіях», – пояснила директорка із закупівель ДОТ Вікторія Виноградова.

Прийом пропозицій у системі Prozorro триватиме до 21 лютого. Втім ще до визначення переможців у ДОТ вже заявляють, що ціна на продукти для ЗСУ буде нижчою, ніж середній показник у торговельних мережах. Тендери оголошені з очікуваною вартістю 139,38 грн за комплект добового харчування, а після розкриття цінових пропозицій учасників на аукціоні, ця цифра може бути меншою.



ДП «Державний оператор тилу» – нова структура Міністерства оборони, яка працює з грудня 2023 року та займатиметься закупівлями нелетальних потреб для Збройних Сил України і фактично є посередником у комунікації військових частин та постачальників. Раніше правила закупівель, закупівлі та контроль закупівельного процесу та якості зосереджувалися безпосередньо в одному департаменті Міноборони.