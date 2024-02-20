США 23 лютого оголосять проти РФ нові санкції – через смерть Навального і другу річницю війни в Україні

Сполучені Штати анонсували великий пакет санкцій проти Росії через смерть у російській колонії опозиційного політика Олексія Навального та дворічну повномасштабну війну в Україні. Про заходи буде оголошено 23 лютого, повідомив президент США Джо Байден, спілкуючись із журналістами під час поїздки до Каліфорнії.

Раніше 20 лютого про підготовку санкцій повідомив представник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі, також поки без подробиць. Анонсуючи заходи, Кірбі наголосив, що Сполучені Штати вимагають від Росії повної прозорості в розʼясненні обставин загибелі Олексія Навального у виправній колонії на Ямалі.

«Хоч яку б історію не вирішив розповісти світові російський уряд, очевидно, що відповідальність за смерть Навального несуть президент Путін та його оточення», – сказав Кірбі, додавши, що без достовірного розслідування обставин смерті тому, що каже російська влада, довіряти не можна. Кірбі додав, що посольство США в Москві намагається отримати більше інформації про смерть Навального, повідомляє «Голос Америки».

Про смерть Навального російська влада оголосила 16 лютого. За версією Федеральної служби виконання покарань, опозиціонер, який відбував покарання в колонії особливого режиму «Полярний вовк», помер удень після прогулянки. За кілька днів до смерті його в 27-й раз відправили до ШІЗО – приміщення зі ще більш жорсткими умовами тримання, ніж у звичайних камерах.

Прихильники опозиційного політика вважають, що його вбили. Родичам досі не видали та не показали тіло Навального. Удова Навального Юлія пообіцяла продовжити справу чоловіка.

Американський президент Джо Байден поклав відповідальність за загибель Навального на президента Росії Володимира Путіна. Байден зазначав, що обурений смертю Олексія Навального в російській колонії, але не здивувався повідомленням про неї.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалося два роки тому, 24 лютого 2022-го. За цей час російські військові змогли майже повністю окупувати Луганську область, значну частину Донецької області, а також частини Запорізької та Херсонської областей. Під російським контролем перебуває й незначна частина Харківської області. Крім окупованих ще у 2014 році Донецька та Луганська, Росія не втримала контроль над жодним обласним центром, хоча в перший тиждень вторгнення окупувала Херсон. Це місто було звільнене українськими військовими в листопаді 2022 року.