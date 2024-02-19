Юлія Навальна зустрілася з лідерами ЄС

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна зустрілася з головою Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі.

19 лютого Навальна виступила на засіданні Ради ЄС із міжнародних справ. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз висловив «найглибші співчуття» Навальній.

«Володимир Путін і його режим відповідають за смерть Олексія Навального. Як сказала Юлія, Путін – це не Росія. Росія – це не Путін. Ми продовжимо підтримувати російське громадянське суспільство і незалежні ЗМІ», – написав Боррель після зустрічі у соцмережі X.

Раніше сьогодні Юлія Навальна оприлюднила звернення і заявила, що продовжить справу свого чоловіка – Олексія Навального.

«На моєму місці має бути інша людина. Але цю людину вбив Володимир Путін», – зазначила Навальна у першому відео у своєму акаунті в соцмережі X.

Вона заявила, що знає, через що конкретно «вбили Навального», і пообіцяла розповісти про причини того, що сталося з політиком, найближчим часом.

«Я продовжуватиму справу Навального. Я продовжуватиму боротися за нашу з вами країну», – сказала вдова політика і закликала його прихильників продовжувати боротьбу проти війни, проти корупції і проти несправедливості.

Раніше Юлія Навальна під час свого звернення до учасників Мюнхенської конференції з безпеки закликала світову спільноту згуртуватися і перемогти «жахливий режим, який зараз у Росії».

За версією російської Федеральної служби з виконання покарань, Олексій Навальний помер вдень 16 лютого після прогулянки. Рідні й адвокати досі не бачили його тіла.

За кілька днів до смерті Навального 27-ий раз відправили до ШІЗО із ще більш жорсткими умовами утримання, ніж у звичайних камерах. Прихильники політика вважають, що його вбили.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що «перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона йтиме – невідомо. Причину смерті, як і раніше, не встановлено».

У Росії на акціях пам’яті Навального затримали близько 400 людей.