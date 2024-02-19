У команді Навального кажуть, що Слідком РФ продовжив «перевірку смерті опозиціонера»

Представниця опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш заявила, що Слідчий комітет Росії відтермінував видачу його тіла родичам на невизначений строк, пояснивши це «перевіркою смерті» політика.

«У СК (Слідкомі РФ – ред.) матері та адвокатам сказали, що перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона йтиме – невідомо. Причину смерті, як і раніше, «не встановлено». Вони брешуть, тягнуть час і навіть не приховують цього», – пише Ярмиш.

Вона також уточнила, що мати Олексія і адвокати приїхали до моргу «рано-вранці». Проте всередину їх не пустили, а одного з адвокатів «буквально виштовхали».

«На запитання, чи тіло Олексія там, співробітники не відповідають», – зазначила представниця політика.

Водночас у Слідкомі РФ цю інформацію наразі не коментували.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань. Після цього повідомлення у Росії та різних містах світу розпочалися акції пам’яті. У багатьох російських містах місцеві жителі почали приносити квіти до пам’ятників ув’язненим.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.

Речниці політика Кіра Ярмиш 17 лютого повідомила, що у Слідчому комітеті відмовилися видавати тіло Навального родичам, доки не завершиться перевірка. За словами координатора в кримінальних справах правозахисного проєкту «ОВД-Инфо» Єви Левенберг, перевірка може тривати до 30 днів. При цьому в «ОВД-Инфо» уточнили, що тіло можуть не повертати і довше: «Окрім перевірки є розслідування справи, і в його рамках рішення про видачу тіла ухвалює лише орган, який проводить перевірку».