«Навальний за свою відвагу заплатив найвищу ціну» – президент Чехії

Президент Чеської республіки Петр Павел відреагував на смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

«Олексій Навальний заплатив за свою відвагу вказувати росіянам і світу на справжнє обличчя російського режиму найвищу ціну», – зазначив він у твіттері.

Президент додав, що «в російських в’язницях залишається багато інших критиків російського режиму, їхній бій за свободу і правду не може нас залишати байдужими».

Водночас прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що «справа Олексія Навального вказує, куди ще режим Путіна готовий дійти в боротьбі з політичними противниками і світоглядними суперниками».

За даними місцевих ЗМІ, понад 200 людей 16 лютого зібрались біля посольства Росії в Празі, щоб віддати шану пам’яті лідера російської опозиції Олексія Навального. У руках вони тримали гасла з написами, які вказували на російського президента Володимира Путіна як «винного в загибелі Олексія Навального».

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.