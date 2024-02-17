«Навального вбито»: у команді російського опозиціонера підтвердили його смерть

У команді російського опозиціонера Олексія Навального підтвердили його смерть.

«Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, надісланій матері Олексія», – написала прессекретарка політика Кіра Ярмиш у соцмережі Х.

У виправній колонії заявили, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі Слідчого комітету РФ, щоб провести «дослідження».

Команда російського опозиціонера вимагає передати тіло Олексія Навального його родині.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний раптово помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це 16 лютого повідомило місцеве управління Федеральної служби виконання покарань. Після цього повідомлення у Росії та різних містах світу розпочалися акції пам’яті. У багатьох російських містах місцеві жителі почали приносити квіти до пам’ятників ув’язненим.

Це повідомлення наразі неможливо незалежно перевірити.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що він не має даних про причини смерті Навального, «мають медики зʼясувати».

Адвокат Навального Леонід Соловйов від коментарів відмовився. Він уточнив, що був у підзахисного в середу, 14 лютого, і тоді з Олексієм було все гаразд.

Речниця Навального Кіра Ярмиш повідомила, що адвокат Навального вилітає в селище Харп, де розташована виправна колонія №3.

Олексію Навальному було 47 років.