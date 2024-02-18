Дочка Нємцова пропонує відповісти на вбивство Навального підтримкою України

Дочка вбитого у 2015 році політика Бориса Нємцова Жанна, яка є засновницею фонду його імені, нагадала про слова президента США Джо Байдена, який обіцяв «серйозні наслідки» в разі смерті Навального у вʼязниці, і закликала посилити підтримку України.

«Оскільки ми сьогодні говоримо про Олексія Навального, його смерть, я хочу нагадати, що ще до повномасштабної війни в Україні президент США Байден сказав, що якщо Навальний помре у вʼязниці, то будуть серйозні наслідки. І мені здається, що такими наслідками має стати військова, економічна та гуманітарна підтримка України», – сказала Нємцова під час дискусії про майбутнє Росії на конференції з безпеки в Мюнхені.

Вона заявила, що повністю підтримує ці заходи, тому що Путіну «не можна дати перемогти в Україні». Крім того, на думку Жанни Нємцової, необхідно продовжувати застосовувати санкції щодо Росії – навіть попри те, що вони діють не одразу, тому що економіку країни переведено на воєнні рейки.

Коментуючи смерть Навального в колонії, Жанна Нємцова заявила, що вважає це вбивством і погодилася з дружиною політика Юлією Навальною в тому, що «потрібно боротися з абсолютним злом, яке представляє Володимир Путін».

У червні 2021 року президент США Джо Байден заявив, що зустрівшись із Путіним на саміті в Женеві, попередив його про «наслідки», якщо позбавлений волі Олексій Навальний помре в колонії. «Я ясно дав йому зрозуміти, що вважаю, що наслідки цього будуть руйнівними для Росії», – сказав Байден.

У відповідь на запитання журналістів про ці наслідки, поставлене вже після смерті Навального, Байден сказав, що попередження було зроблене три роки тому, і відтоді Росія зіткнулася з «надзвичайно великою кількістю наслідків». «Ми думаємо, що ще можна було б зробити», – сказав він.