За два дні на акціях памʼяті Навального у Росії затримали 400 людей

Проєкт «ОВД-Инфо» повідомив, що за два дні на акціях памʼяті опозиційного політика Олексія Навального в Росії силовики затримали 401 особу. Такі дані наведено на головній сторінці сайту правозахисного проєкту.

Затримання відбувалися на акціях у 36 містах.

Найбільше затриманих у Санкт-Петербурзі – понад 200. 38 із них залишили на ніч у відділеннях поліції.

«Медіазона» звернула увагу на повідомлення пресслужби петербурзьких судів, з якого випливає, що за участь в акціях заарештували 42 людини. Їм призначили від одного до шести днів арешту. Ще девʼятеро людей у Петербурзі оштрафували на суми від 10 до 15 тисяч рублів. Затриманим писали адміністративну статтю про масове перебування у громадському місці, що спричинило порушення порядку чи санітарних і правил (частина 1 статті 20.2.2 КоАП РФ).

Перші рішення про арешт ухвалили і в Москві. Тверський районний суд Москви призначив по 15 діб Матвію Клєстову, Олені Запрудновій та Ганні Костяковій, затриманих 16 лютого. Їх заарештували за адміністративною статтею щодо непокори співробітникам поліції.

Акції памʼяті Олексія Навального розпочалися в Росії 16 лютого після того, як російська влада повідомила, що політик помер у колонії.