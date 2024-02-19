Євросоюз закликав Росію провести міжнародне розслідування смерті Навального

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія має «дозволити провести незалежне та прозоре міжнародне розслідування обставин раптової смерті» опозиційного політика Олексія Навального. У заяві, опублікованій 19 лютого на сайті Європейської ради, Боррель заявив, що відповідальність за смерть Навального лежить на президенті РФ Володимирові Путіні та російській владі.

«ЄС докладе всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності політичне керівництво та владу Росії в тісній координації з нашими партнерами, і накласти додаткові санкції за їхні дії, в тому числі за допомогою санкцій», – заявив Боррель.

Він також закликав негайно звільнити всіх людей, які були затримані в Росії на акціях памʼяті Олексія Навального.

Очільник європейської дипломатії зазначив, що Навальний упродовж усього свого життя демонстрував неймовірну мужність, а «Путін і його режим боялися його», у тому числі на тлі війни, що триває, і президентських виборів у Росії.

Несподівана і приголомшлива смерть пана Навального – ще одна ознака прискорених та систематичних репресій у Росії. Європейський союз повторює свій заклик до Росії негайно та беззастережно звільнити всіх інших політичних увʼязнених, включно з Юрієм Дмитрієвим, Володимиром Кара-Мурзою, Іллею Яшиним, Олексієм Горіновим, Лілією Чанишевою, Ксенією Фадєєвою, Олександрою Скочиленко та Іваном Сафроновим.

Лідери Євросоюзу та США заявили, що президент РФ Володимир Путін несе відповідальність за те, що Олексій Навальний помер у вʼязниці. У Кремлі, коментуючи це, назвали заяви «абсолютно шаленими та абсолютно неприпустимими», оскільки висновків судмедекспертів немає.

Слідчий комітет Росії проводить перевірку у звʼязку зі смертю Олексія Навального. Слідчий комітет відмовляється видати тіло Навального його родичам, мотивуючи це тим, що перевірка триває. За словами речниці Навального Кіри Ярмиш, слідчі заявили 19 лютого адвокатам та матері Навального, що не видадуть тіло ще щонайменше 14 днів, оскільки призначено хімічну експертизу.