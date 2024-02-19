Швеція викликала посла Росії через смерть Навального і закликала до нових санкцій

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем викликав посла Росії 19 лютого через смерть ув’язненого в РФ опозиціонера Олексія Навального і закликав Євросоюз розглянути нові санкції проти Москви, приєднавшись до інших західних країн, які вдалися до таких кроків.

«ЄС має вжити заходів проти політичного гноблення в Росії. Це особливо важливо, враховуючи той факт, що 16 лютого Олексій Навальний помер у російському ув’язненні», – сказав головний дипломат Швеції, яка незабаром має стати членом НАТО.

За його словами, нові санкції «нададуть додаткові можливості для вжиття заходів проти представників російського уряду і посадових осіб, причетних до порушень прав людини».

Раніше сьогодні перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Євросоюз готує нові санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії.

За версією російської Федеральної служби з виконання покарань, 47-річний Олексій Навальний помер вдень 16 лютого після прогулянки. Рідні й адвокати досі не бачили його тіла.

За кілька днів до смерті Навального 27-ий раз відправили до ШІЗО із ще більш жорсткими умовами утримання, ніж у звичайних камерах. Прихильники політика вважають, що його вбили.

У Слідчому комітеті РФ заявили, що «перевірку смерті Навального продовжено. Скільки ще вона йтиме – невідомо. Причину смерті, як і раніше, не встановлено».

У Росії на акціях пам’яті Навального затримали кілька сотень людей.